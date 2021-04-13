В Соединенных Штатах обеспокоены сообщениями о пытках Есипенко.

В США призвали Россию освободить арестованного в оккупированном Крыму украинского журналиста Владислава Есипенко.

Читайте такжеНезаконно арестованный в Крыму журналист Есипенко на "суде" заявил о пыткахОб этом сообщается в микроблоге Посольство США в Украине в Twitter со ссылкой на спикера Госдепартамента США Неда Прайса.

"Обеспокоены сообщениями о пытках российской оккупационной власти в Крыму в отношении журналиста-фрилансера "Радио Свободная Европа - Радио Свобода" Владислава Есипенко, чтобы принудить его к признанию. Мы призываем его освободить, а Россию прекратить репрессии против независимых голосов в Крыму. Крым - это Украина", - говорится в сообщении.

Задержание Еспинеко: детали

10 марта во временно оккупированном Крыму российская ФСБ задержала Есипенко.

Ему инкриминировали совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 223.1 Уголовного кодекса России (незаконное изготовление, переделка или ремонт огнестрельного оружия, его основных частей (за исключением огнестрельного оружия ограниченного поражения), а также незаконное изготовление боеприпасов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Позже оккупанты добавили еще и подозрение в шпионаже.

Есипенко избрана мера пресечения в виде ареста до 11 мая.

Впоследствии выяснилось, что Есипенко как внештатный журналист сотрудничал с проектом Радио Свобода - "Крым.Реалии".

Адвокатов Эмиля Курбединова и Алексея Ладена, с которыми жена Есипенко заключила соглашение, к нему не допускают.

19 марта жена Есипенко Екатерина призвала президента Украины Владимира Зеленского и международное сообщество способствовать освобождению своего мужа. Она также заявила о давлении и пытках, которые оккупанты применяли к ее мужу. Есипенко отметила, что боится за его жизнь.

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Автор: Виталий Саенко