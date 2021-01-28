В частности, два человека пострадали при падении деревьев, один из них госпитализирован в отделение нейрохирургии.

В Одессе на улицах из-за непогоды вчера получили травмы почти 60 человек, из которых семеро госпитализированы.

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Как сообщили в пресс-службе мэрии, 27 января в городские травматические пункты обратились 58 человек.

Все они получили травмы на улицах, из них 7 человек госпитализированы.

«Два человека пострадали при падении деревьев, из них один госпитализирован в отделение нейрохирургии», - сообщили в мэрии.

Отмечается, что обстановка в городе остается сложной. В ночь с 27 на 28 января непрекращающийся дождь под воздействием минусовой температуры переходил в мокрый снег, что привело к частичному обледенению контактной сети электрического транспорта, электросетей и деревьев.

В настоящее время в городе продолжается снегопад. Помощь коммунальщикам в расчистке города оказывают 250 военнослужащих.

Непогода в Одессе

Со вчерашнего дня в Одессу из-за непогоды запрещен въезд большегрузных автомобилей. С утра четверга в Одессе из-за обледенения и снега на улицах города возникли масштабные пробки и сложности с движением электротранспорта. Упали около 500 крупных веток и деревьев. Тысяча человек осталась без отопления.

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Автор: Лариса Козовая