Обледенение и коллапс на дорогах: в Одессе упали почти 500 деревьев, электротранспорт не ходит (фоторепортаж, видео)

Обледенение проводов и их обрыв из-за упавших деревьев привело к остановке троллейбусов и трамваев.

В Одессе из-за обледенения и снега на улицах города возникли масштабные заторы и сложности с движением электротранспорта.

Как сообщили в мэрии города, ночью обледенение проводов и их обрыв из-за упавших деревьев привело к остановке электротранспорта. В результате многие вагоны не попали в депо.

Читайте также Красный уровень опасности: в Украине уже выпал метр снега, погода будет ухудшаться (видео)

По состоянию на 5:00, функционировал только один трамвайный маршрут - №20.

«Сейчас транспорт ходит по всем маршрутам, но количество вагонов на них минимально. Вагоны, которые «ночевали» на улице, приводятся в депо в нормальное состояние и по мере готовности отправляются на линии...», - уточнили в пресс-службе мэрии.

В настоящее время район Большого Фонтана застыл в «пробках», в других районах города также затруднено движение.

«Пассажиров возим автобусами», - добавили в мэрии.

По данным пресс-службы, в общей сложности из-за непогоды рухнуло 473 дерева и стволовых ветвей.

Последствия стихии на улицах устраняют 1 тыс. 708 человек, работают 113 единиц техники.

«Произошло 78 порывов контактных сетей, осталось починить 16... Кроме того, упало 3 опоры, 131 обрыв электросетей - на ликвидации аварий работает 6 вышек», - сообщили в пресс-службе.

Также ночью на ул. Головковского,15 упавшее дерево развалило аварийный дом. Люди не пострадали, так как в нем никто не проживал.

По данным пресс-службы Главного управления ГСЧС в Одесской области, в Малиновском районе города вчера дерево рухнуло на трубу теплоснабжения.

«В результате падения дерева на ул. Генерала Петрова, 57 разрушена труба теплоснабжения. На месте происшествия аварийная бригада отключила жителей от теплоснабжения, предварительно, около 1 тыс. абонентов остались без отопления», - сообщили в управлении.

Сильнейший снегопад в Одессе

Сильный снегопад, начавшийся ночью с 26 на 27 января в Одессе, продолжался весь вчерашний день.

В мэрии сообщили, что спецтехника коммунальных предприятий начала работать в 4:00. Всего было задействовано 90 машин.

Сотрудники жилкоммунсервисов проводят расчистку тротуаров и посыпку песчасно-соляной смесью.

В связи с этим муниципалитет убедительно просит не покидать без лишней надобности свои дома, не пользоваться без крайней нужды личным автотранспортом, не оставлять свои авто вдоль дорог, так как это может помешать работе спецтехники.

Мэрия ввела временный запрет на въезд в Одессу грузового транспорта. Патрульные полицейские контролируют движение фур со стороны автодорог Одесса-Киев, Одесса-Рени, Одесса-Мелитополь и Одесса-Кучурган. Водителям грузовиков рекомендуют переждать непогоду на АЗС.