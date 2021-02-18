С 19:00 в Михайловском соборе проходила панихида по Небесной сотне.

В Киеве началось Шествие памяти в честь Небесной Сотни и борцов за независимость Украины.

Стрим с места события проводит корреспондент УНИАН.

С 19:00 в Михайловском соборе проходила панихида по Небесной сотне. После этого люди начали собираться у Стены памяти, откуда они отправятся по маршруту: ул. Трехсвятительская - Европейская площадь - ул. Михаила Грушевского - Крепостной переулок - Институтская - Аллея Героев Небесной Сотни.

Неравнодушные люди возложат цветы и зажгут лампадки.

Организаторами шествия выступают: ОО "Семьи “Небесной Сотни”, "Рух опору Капітуляції", Национальный музей Революции Достоинства, ОО “Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане”, ОО “Самооборона Майдана”, ОО “Ассоциация медиков Революции Достоинства”, родные Героев Небесной Сотни, участники Революции Достоинства.

(Новость дополняется)

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Автор: Денис Прядко