Коллаборант заметил, что их отправляют на беседу с работниками МВД и МГБ.

Гауляйтер оккупированного россиянами поселка на юго-востоке Украины Иван Топузов рассказал, как сотрудничает с захватчиками. Он не скрывает, что "сдает" оккупантам односельчан и беженцев из Мариуполя.

Видео интервью Топузова опубликовал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Гауляйтер замечает, что оккупанты отправляют людей на "фильтрацию". Во время этого процесса с ними "общаются" представители МВД, МГБ.

"В селе сейчас проходит "фильтрацию" все население. Проблемы с ней есть, поскольку большинство этих беженцев хотят выехать в Мариуполь, у кого жилье осталось, а не прошли "фильтрацию"", – рассказал гауляйтер.

Как сообщал УНИАН, 2 июня советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко проинформировал, что в оккупированном российскими войсками Мариуполе украинские полицейские перешли на службу в "ДНР". На следующий день появилась информация, что предателей удалось идентифицировать.

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