На Харьковщине отказались переименовать Московскую улицу в честь одного из трех погибших участников АТО.
Об этом сообщает соучредитель организации «Паперовий фонд» Дмитрий Браславский.
Активисты обратились в Барвенковский городской совет с предложением изменить название улицы Московская в городе Барвенково (Харьковская область) в честь одного из трех уроженцев этого города, а именно погибших участников АТО.
В ответ городской совет пояснил, что присвоение имени физических лиц улицам регулируются отдельным законом. Ч. 1 ст. 3 этого Закона говорит, что такие лица: внесли весомый вклад в борьбу за независимость Украины или совершили героический поступок ради Родины.
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«Но чиновники считают, что переименовать улицу невозможно, поскольку это не соответствует положениям статьи и вообще Украина не объявила о состоянии войны с Российской Федерацией», - пояснил Браславский.
"То есть, по мнению городского головы Александра Бало, который подписал этот ответ, и Натальи Рыжовой, которая является заместителем городского головы и готовила этот ответ, войны у нас нет (потому что процедуру не выдержали), а значит ребята вообще неизвестно чем занимались на Донбассе», - отметил активист.
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