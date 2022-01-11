Повышение обеспечивают дополнительные поступления от спецоперации "Акциз".

Украинские правоохранители получат повышение с февраля 2022 года.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

Ранее глава Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что правительство выделило деньги на повышение зарплат полицейским с этого месяца.

"Первую повышенную зарплату они получат уже в конце января", - писал он.

Читайте такжеПолицейский протест на Запорожье: что провоцирует массовое увольнение коповПо словам Монастырского, правоохранители получат повышение с 1 февраля.

"Президент поручил правительству увеличить зарплаты работникам системы МВД всех категорий на 10% уже с 1 февраля. Подчеркну, не только полицейских, но и спасателей, пограничников, нацгвардійців, работников миграционной службы", - написал он.

Если в прошлом году доплаты полицейским обеспечивали из "ковидного фонда", то теперь зарплаты повышают благодаря спецоперации "Акциз" по выявлению нелегальной реализации подакцизных товаров.

"Это, по информации ГНС, только за два последних месяца 2021 года обеспечило поступление дополнительных 2,3 млрд гривен", - сообщил министр.

В этом году в госбюджет заложены 2,8 млрд гривен на повышение зарплат сотрудникам системы МВД, из них Нацполиции - 1 млрд.

Тихая забастовка полицейских – что известно

К концу декабря 2021 года стало известно, что украинские полицейские недовольны низким уровнем заработной платы. Соответствующие сообщения появились в комментариях на официальной странице МВД Украины. По словам правоохранителей, они получают 13 тысяч гривен, а руководство МВД и прокуроры – по +100 тысяч гривен к зарплате. Кроме того, под постом рассказали, что полицейские не получают "ковидные" выплаты и 13-ю зарплату. На этом фоне полицейские угрожали массовым увольнением.

В свою очередь издание "Высокий замок" сообщило о массовых увольнениях и так называемых тихих забастовках. В последние дни декабря 2021 года правоохранители более "либерально" стали относиться к нарушителям правил дорожного движения - водителей не штрафовали, а ограничивались "воспитательными беседами".

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