Патрульные жалуются на низкие зарплаты и перегрузки.

Министерство внутренних дел ищет способы решения проблемы нехватки патрульных полицейских. Ожидается, что в следующем году эта проблема обострится во всех регионах.

Об этом говорится в сюжете "2+2".

Харьков уже сталкивается с критической нехваткой патрульных. В конце ноября патрульная полиция Харьковской области заявила, что за 10 месяцев 2021 года уволилось в 1,5 раза больше работников, чем в прошлом году — в общей сложности более 100 человек.

В МВД ожидают, что с той же проблемой в следующем году будет сталкиваться большинство регионов Украины.

Читайте такжеУкраинцам озвучили размер средней зарплаты на ближайшие годыОсновная причина – низкий уровень зарплат. Сейчас зарплата патрульных в регионах ниже средней номинальной, которая в октябре составила 14 045 гривен.

"Если город не миллионник, [зарплата] есть 11 200 гривен, если миллионник - 13 200 гривен, если мы говорим о Киеве - 14 500", - рассказал Алексей Белошицкий заместитель руководителя департамента патрульной полиции.

Патрульные жалуются: этой суммы не хватает на бытовые нужды, в частности аренду жилья.

Неудовлетворенные условиями труда и уровнем оплаты патрульные увольняются. Оставшиеся в условиях дефицита кадров сталкиваются с дополнительными сменами и перегрузками. В сочетании с низкой оплатой труда это создает коррупционные риски.

Для решения проблемы в МВД рассматривают возможность разрешить правоохранителям иметь второе место работы.

"Это возможность использования внерабочего времени полицейского, чтобы он мог получать возможность дополнительного заработка. К примеру, на охране определенных объектов", - рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский.

Впрочем, в регионах, где уже ощутима нехватка кадров, патрульные работают сверхурочно, и не имеют возможности для подработки.

"Когда мы после второй работы будем выходить на смену, какая же это будет производительность?", - отметил Виталий Данильчук, командир Соломенской роты патрульной полиции в Киеве, который не будет рассматривать возможность дополнительного трудоустройства в ближайшее время.

В МВД ищут пути увеличения финансирования. На увеличение зарплатного фонда могут пойти проценты уплаченных штрафов и налоги за акцизные товары.

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Автор: Анастасия Печенюк