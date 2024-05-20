В ряде регионов полиция отказалась предоставить информацию журналистам относительно обращений от ТЦК по поиску уклонистов.

Военкоматы передали в Национальную полицию информацию о по меньшей мере 94,5 тысячах человек, которые уклоняются от явки в территориальные центры комплектования и социальной поддержки. Такие данные обнародовало издание OBOZ.UA, ссылаясь на информацию, полученную от областных главков Нацполиции.

Отмечается, что больше всего обращений относительно уклонистов от ТЦК в полицию поступило в Днепропетровской области. За первые четыре месяца 2024 года - 38 282. Из них уже найдено и доставлено в ТЦК 5511 человек.

В полицию Черниговской области поступило 9115 обращений ТЦК для установления места пребывания и доставки уклонистов. Из них 1429 человек были найдены и доставлены в территориальные центры.

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На Харьковщине в полицию поступила информация о 4664 уклонистах - правоохранители установили и доставили 1954 человека в районные военкоматы. В Ивано-Франковской области зарегистрировано 2328 обращений от ТЦК, уже найдено и доставлено туда 1814 мужчин.

На Житомирщине учет обращений от ТЦК по установлению местонахождения и доставки уклонистов с 15 ноября 2023 года осуществляется в соответствии с новым алгоритмом взаимодействия Нацполиции и ТЦК. По состоянию на конец апреля в полицию передали данные о 8289 жителях региона, которые нарушили законодательство об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. 2452 из них уже доставлены правоохранителями в ТЦК.

В Полтавской области в полицию поступило обращение относительно 7433 уклонистах, из них найдено и доставлено в ТЦК 2591.

Правоохранители Ривненской области сообщили о 9832 уклонистах, 1828 из которых удалось разыскать и доставить в военкоматы, в Винницкой области от военкоматов "бегают" 7288 местных жителей, из них 2325 - уже нашли. На Кировоградщине полиция зарегистрировала 5955 соответствующих обращений от ТЦК, но количество найденных уклонистов неизвестно. Аналогично - Хмельницкий регион, где известно о 1085 обращениях об уклонистах, но информации относительно тех, кого разыскали, нет.

Отказались предоставить изданию данные об уклонистах в полиции Донецкой, Херсонской, Тернопольской и Черкасской областей. Аргументировали это разными причинами: в ответах говорится о том, что запрашиваемая информация является служебной, имеет ограниченный доступ и тому подобное.

Заместитель начальника ГУНП в Черновицкой области Святослав Кишлар в ответе на информационный запрос сообщил, что подразделения ГУНП не ведут учет лиц, уклоняющихся от явки в ТЦК или от прохождения военной службы по мобилизации.

В Одесской области на запрос ответили несколько районных отделов полиции. В частности, правоохранители Подольска рассказали о 255 обращениях от ТЦК и 127 уклонистах, которых уже разыскали. В Болградском районном отделе предоставить информацию отказались, ссылаясь на то, что она является служебной.

Еще несколько ГУНП вообще не ответили на информационные запросы - это Главные управления Нацполиции в Сумской, Киевской, Закарпатской и Львовской областях.

В прифронтовой Запорожской области, часть которой оккупирована, военкомы передали полиции информацию о 94 526 уклонистах. Из них - 20 031 найден и доставлен в ТЦК.

В публикации отмечается, что реальное количество лиц, уклоняющихся от мобилизации, может отличаться от указанного в ответах управлений Нацполиции, поскольку военкомы могли еще не передать правоохранителям все соответствующие данные.

"Однако разница уж точно не миллион (-ы), как с пеной у рта утверждают российские пропагандисты", - говорится в статье.

Обновление учетных данных военнообязанными: что нужно знать

18 мая в Украине вступил в силу закон о мобилизации.

Все мужчины в возрасте 18-60 лет в течение 60 дней - до 16 июля включительно, должны обновить свои учетные данные, явившись в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, центры предоставления административных услуг или воспользоваться электронным кабинетом и пройти сверку персональных данных через приложение "Резерв+".

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