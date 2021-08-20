Среди трех главных желаний - крепкое здоровье, повышение зарплат и пенсий и мечта о детях и внуках.

Мечты о карьере, материальном благополучии, путешествиях и счастливой любви не входят в тройку приоритетов украинцев.

По данным социологического опроса "Поколение независимости: ценности и мотивации", проведенного Социологической группой "Рейтинг", украинцы мечтают о крепком здоровье (58%), на втором месте мечта о повышении зарплат и пенсий (41%), а дальше - мечта о детях и внуках (40%).

Лишь 10% мечтают о карьере, 16% - о материальных приобретениях, 17% - о путешествиях, 14% - о счастливой любви.

По данным опроса, женщины раньше мужчин начинают мечтать о здоровье: уже в 25 лет 60% женщин мечтают о здоровье, для мужчин эта мечта актуализируется после 50 лет.

Читайте такжеПочти 60% украинцев поддерживают крымскотатарскую автономию после освобождения полуострова"Это отчасти связано с репродукцией и внешностью, которые важнее женщинам, а также со стереотипом, что мужчинам беспокоиться о здоровье не идет ("терпи, мужик")", - комментируют социологи.

При этом отмечают, что стереотип, что рождение детей более важно для женщин, не подтвердился - одинаково мечтают о детях и внуков мужчины и женщины.

О путешествиях больше мечтают женщины до 40 лет, а больше всего о карьере мечтают молодые женщины 16-24 года – 45%, а молодые парни этого же возраста больше сориентированы на собственное дело (38%), чем на карьеру и чем женщины их возраста (28%). Однако в 25-30 лет таких женщин вполовину меньше (21%) – потому что появляется еще мечта о детях и семье, а здесь уже приходится расставлять приоритеты. При этом мечта о карьерном росте резко теряет свои позиции после 31 года и у женщин, и у мужчин.

По данным опроса, о счастливой любви во всех возрастных категориях несколько больше мечтают мужчины, чем женщины, хотя разница не существенная.

Справка. К 30-летию независимости Украины социологическая группа "Рейтинг" провела первое масштабное социологическое исследование с 20 июля по 9 августа. Методом телефонного интервью было опрошено 20 тысяч респондентов во всех областях страны, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: по Украине – не более 1,0%, по области – не более 4%.

Автор: Надя Пришляк