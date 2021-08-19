20% считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучшим, чеем демократический.

Более 50% граждан считают, что демократия является наиболее желательным государственным устройством для Украины.

Об этом говорится в переданных УНИАН результатах Всеукраинского опроса. "Еще почти 20% считают, что при определенных обстоятельствах авторитарный режим может быть лучше, чем демократический, а почти 17% опрошенных заявили о том, что для них не имеет значения, демократический режим в стране или нет", - констатируют социологи.

Они отмечают, что показатели поддержки демократии как политического режима остаются максимальными, если сравнить с опросами, проведенными до Революции достоинства.

Также респонденты считают Украину преимущественно демократической страной, хоть и с определенными проблемами. На шкале от 1 до 10, где 1 - это полная автократия, а 10 – полноценная демократия, респонденты поставили Украину на уровне 5,6 балла. Для сравнения: в марте 2013 года средний балл составлял 4,7.

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По данным социологов, сегодня молодежь оценивает уровень демократии в Украине лучше, чем старшее поколение. Кроме того, есть определенные региональные различия. На западе и в центре уровень демократии консолидировано оценивают в 6 баллов, на юге – в 5,1 балла, а на востоке - лишь в 4,8 балла.

Кроме того, большинство респондентов (53%) убеждены, что в Украине люди могут свободно выражать свои политические взгляды, в то же время пятая часть опрошенных так не считает. Трудно ответить на этот вопрос было 22% респондентов.

В то же время существуют определенные региональные особенности. На западе респонденты наиболее оптимистичны в отношении свободы политических высказываний, тогда как на востоке 30% респондентов считают, что свободно высказывать свои политические взгляды в Украине проблематично.

Что касается будущего демократии в Украине, то общественное мнение осторожно оптимистично. За следующие 10 лет, по мнению опрошенных, уровень демократии и законности в Украине улучшится – так считают 37% респондентов. Еще у 21% противоположное мнение, они предполагают, что ситуация ухудшится. По мнению 24% респондентов – ничего принципиально не изменится.

***Общенациональное исследование проведено Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова с 29 июля по 4 августа во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2019 респондентов в возрасте от 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Автор: Константин Гончаров