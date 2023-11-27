Женщине пришлось рожать дома, а потом возникли проблемы с доставкой ее в больницу.

Спасатели предоставили своевременную помощь двум роженицам в Одесской области, одну девочку назвали Викторией.

Об этом рассказал пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий во время брифинга, отвечая на вопросы об историях спасения во время нынешней непогоды.

Хорунжий отметил, что подобные истории случаются постоянно. "Но хотел бы отметить наших одесских коллег, в частности, которые оказывали помощь роженицам. Две роженицы фактически благодаря и спасателям, и благодаря работникам Нацполиции смогли родить", - отметил он.

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Пресс-офицер добавил, что один из этих случаев произошел буквально сегодня. "Автомобиль медиков не мог самостоятельно доехать на вызов к беременной. Спасатели поселка Сергеевка вместе с полицейскими обеспечили их сопровождение к дому женщины", - рассказал Хорунжий.

Так, медики успешно приняли роды дома, однако необходимо было отвезти женщину и младенца в половой дом.

"Из-за сильного ветра и огромных пробок, которые образовались на дороге вследствие непогоды, пожарный автомобиль не мог продолжать движение. Поэтому остановились в "Пункте несокрушимости"... Переждав пик непогоды, маму с ребенком успешно доставили в больницу. Новорожденную девочку назвали Виктория. Наверное, как победа", - сказал Хорунжий.

Непогода в Одесской области - новости

Как сообщал УНИАН, по словам Хорунжего, в связи с непогодой самая сложная ситуация сложилась в Одесской области. По состоянию на 14:00 движение транспорта перекрыто на трех автодорогах области. Также на одной автодороге в Одесской области запрещено движение тяжеловесных транспортных средств.

На дорогах области были существенные переметы, которые достигали высоты около 1,5 метра. Многие машины попадали в пробки и не могли выехать из переметов.

Из-за непогоды в Одесской области пострадало 13 человек: восемь обратились за медицинской помощью с признаками переохлаждения, а еще пятеро пострадали из-за падения деревьев.

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