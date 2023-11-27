Новорожденную девочку назвали Викторией.

В Одесской области спасатели и полицейские помогли роженице во время непогоды.

Как говорится в сообщении ГСЧС, автомобиль медиков не мог доехать на вызов к беременной, поэтому спасатели поселка Сергеевка вместе с полицейскими обеспечили их сопровождение к дому женщины.

Медики успешно приняли роды дома, однако необходимо было отвезти женщину и младенца в роддом.

"Из-за сильного снега, ветра и огромных пробок даже пожарный автомобиль не мог продолжать движение. Поэтому следующей была остановка в "пункте несокрушимости", который находится в пожарной части поселка Сергеевка. Переждав "пик" непогоды, маму и ребенка успешно доставили в больницу", - поделились подробностями истории в ГСЧС.

"Новорожденную девочку назвали Виктория, ведь сегодня у нее уже была ее первая победа", - добавили спасатели.

Непогода в Украине

Эпицентр непогоды в Украине пришелся на Одесщину. Там из-за снежных заносов на дорогах застряли в снежных палатках автобусы с пассажирами и автомобили, упало очень много деревьев. В полицию поступило полсотни сообщений о ДТП, больше всего аварий произошло в Беляевском и Белгород-Днестровском направлениях.

В Одессе из-за непогоды на котельной произошла серьезная авария - упала труба высотой более 100 м.

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