В Одесской области из-за непогоды пострадало 13 человек.

По состоянию на 14:00 проезд на дорогах общего пользования был обеспечен, но движение транспорта оставалось перекрытым на 12 автодорогах: в Николаевской области таких восемь, в Одесской – три и в Кировоградской – одна. Об этом во время брифинга рассказал пресс-офицер Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Александр Хорунжий.

Он уточнил, что на шести автодорогах запрещено движение тяжеловесных транспортных средств. В частности, в Николаевской области такая дорога одна, но запрет там касается и пассажирских автобусов. В Черкасской области это три дороги, а в Одесской и Кировоградской – по одной.

Кроме того, Хорунжий сообщил, что в стране сейчас обесточены 1 тыс. 638 населенных пунктов в 17 областях. Больше всего - в Киевской, Одесской и Николаевской областях.

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"Наиболее сложная ситуация у нас, конечно, сложилась в Одесской области. ... Были очень существенные переметы на дорогах. В частности, это на севере и юге Одесской области. Переметы достигали уровня где-то 1,5 метра. И именно в связи с этим очень много машин попадали в пробки и не могли выехать из переметов", - рассказал представитель ГСЧС.

Около 1 тыс. 300 транспортных средств, оказавшихся в снежных сугробах, были отбуксированы. Для преодоления ситуации на дорогах кое-где приходилось привлекать в том числе бронетранспортеры.

В Одесской области из-за непогоды пострадало 13 человек: восемь обратились за медицинской помощью с признаками переохлаждения, еще пятеро пострадали из-за падения деревьев.

Непогода в Украине - последние новости

На улицах Одессы нашли троих погибших вследствие непогоды. Как подтвердили УНИАН в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области, в городе обнаружены тела трех погибших людей.

"Все трое - в Приморском районе города. Сейчас устанавливаются личности людей и причины их смерти. Назначены соответствующие экспертизы", - сказали в полиции.

Ранее синоптики рассказали, где больше всего навалило снега. В течение прошлых трех суток в Украине выпадали осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Количество осадков составило 0,3-46 мм, а в Николаевской и Одесской областях - местами 51-87 мм.

В Николаевской, Одесской, большинстве центральных и северных областей наблюдались метели; в Одесской и Николаевской областях - налипание мокрого снега. На Закарпатье ночью и утром местами наблюдался туман.

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