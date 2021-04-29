Ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров.
Об этом сообщила пресс-служба КНУ.
Бугров назначен сроком на пять лет с 30 апреля 2021 года по 29 апреля 2026 года как избранный по конкурсу на условиях, изложенных в контракте.
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Что известно о Владимире Бугрове
Бугров родился 10 ноября 1967 года в городе Бучач Тернопольской области в семье учителей. Выпускник философского факультета КНУ имени Шевченко 1991 года, стаж работы в университете - 29 лет. В частности, с января 2009 года по апрель 2021 года Бугров был проректором по научно-педагогической работе КНУ имени Т. Шевченко.
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