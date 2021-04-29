Кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров назначен руководителем вуза сроком на пять лет.

Ректором Киевского национального университета имени Тараса Шевченко назначен кандидат философских наук, профессор Владимир Бугров.

Об этом сообщила пресс-служба КНУ.

Бугров назначен сроком на пять лет с 30 апреля 2021 года по 29 апреля 2026 года как избранный по конкурсу на условиях, изложенных в контракте.

Что известно о Владимире Бугрове

Бугров родился 10 ноября 1967 года в городе Бучач Тернопольской области в семье учителей. Выпускник философского факультета КНУ имени Шевченко 1991 года, стаж работы в университете - 29 лет. В частности, с января 2009 года по апрель 2021 года Бугров был проректором по научно-педагогической работе КНУ имени Т. Шевченко.

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Автор: Леся Лещенко