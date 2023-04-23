Дарья Герасимчук отметила, что детям рассказывают, что их бросили, и бьют.

Украденных в Украине детей россияне содержат в разных условиях. К маленьким украинцам применяют не только физическое, но и психологическое насилие.

Советник-уполномоченный президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук в интервью 24 Каналу рассказала, что детям навязывают, что их якобы бросили родители, что они никому не нужны. Кроме того, она отметила, что российские "воспитатели" бьют детей.

"У многих детей даже были фотодоказательства в телефонах, но тогда, когда россияне отдавали ребенка родителям, то заставляли его почистить весь телефон, чтобы не было никаких фото- , видеодоказательств", - указала Герасимчук.

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При этом у детей, которых удалось вернуть из российского плена, были синяки. По словам маленьких украинцев, их били палками и руками, а за любое неповиновения говорили, что "мы вас научим, как нужно правильно любить Россию". Также детей заставляли сидеть в подвалах.

Уполномоченная президента объяснила, что если украинскому ребенку давали новый телефон, то он обязательно имел трекер, чтобы отслеживать местоположение, а разговоры прослушивались.

"Они хотели обнулить память и создать послушного, хорошо обработанного пропагандой нового гражданина России", – подытожила Герасимчук.

Депортация детей из Украины в Россию - последние новости

28 марта Минреинтеграции сообщало, что в Украине знают о более 19,5 тысяч депортированных в РФ детях. При этом на временно оккупированных территориях и в России находятся около 4 390 статусных детей - дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки.

Уполномоченная президента по правам ребенка Дарья Герасимчук сообщила, что несколько сотен детей, которых удалось вернуть, рассказывают о насилии со стороны россиян.

В свою очередь в Европарламенте считают, что количество незаконно депортированных украинских детей на территорию России может достигать от 16 до 300 тысяч.

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