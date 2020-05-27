Хотел "снять стресс": одессита оштрафовали за отсутствие маски в подпольном казино

Мужчина заявил, что не может оплатить штраф, поскольку содержит двоих детей.

Киевский районный суд Одессы на 17 тыс. грн оштрафовал мужчину, который во время карантина без защитной маски находился в незаконно работающем казино.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из постановления суда, принятого на прошлой неделе.

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Отмечается, что, согласно рапорту дежурного полицейского, на пульт оператора «102» 6 апреля поступило сообщение о том, что по ул. Академика Вильямса, д.55, незаконно работает игорное заведение. В нем правоохранители обнаружили данного нарушителя, который официально нигде не трудоустроен.

«Около 22.20 он находился в помещении развлекательного заведения, без средств индивидуальной защиты, чем нарушил требования правил карантина людей, санитарно-гигиенических, санитарно-противоэпидемиологических правил и норм…», - сказано в документе.

Как следует из протокола об административном правонарушении, мужчина не отрицает факт пребывания в игорном заведении в период карантина, поскольку пошел туда «снять стресс».

Вместе с тем, он отметил, что у него на содержании двое детей, и он не в состоянии оплатить крупный штраф.

Как сказано в постановлении, виновность гражданина подтверждается совокупностью доказательств - протоколом об административном правонарушении, с фотографиями и пр.

Изучив материалы дела, суд постановил, на основании ст.44-3 КоАП Украины, оштрафовать мужчину на 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть в сумме 17 тыс. грн.

Кроме того, с него взыщут в пользу государства судебный сбор в размере 420 грн.

Как сообщал УНИАН, ранее Приморский районный суд Одессы постановил оштрафовать на 17 тыс. грн женщину и мужчину, которые находились на улице без документов.

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