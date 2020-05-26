Жительницу Одессы наказали за появление на улице без документов во время карантина

Ранее Приморский районный суд Одессы вынес подобный приговор в отношении другого местного жителя.

Приморский районный суд Одессы постановил оштрафовать на 17 тыс. грн женщину, которая ночью находилась на улице без документов.

Об этом сообщается на сайте "Судебная власть Украины".

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"29 апреля в 00:30 правонарушительница находилась в общественном месте без документов, удостоверяющих личность, тем самым нарушив п. 16 постановления КМУ № 255 от 2 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Женщина 1992 года рождения была признана виновной в нарушении правил карантина людей в соответствии со ст. 44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Также гражданка должна будет уплатить 420,40 грн судебного сбора в пользу государства.

Постановление суда может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение десяти дней со дня его вынесения.

Как сообщал УНИАН, согласно КоАП, нарушение правил карантина влечет за собой наложение штрафа на граждан от 1 до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 до 34 тыс. грн) и на должностных лиц - от 2 до 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 до 170 тыс. грн).

Ранее Приморский районный суд Одессы суд оштрафовал на 17 тыс. грн мужчину за то, что он находился на улице во время карантина без документов.

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