Нардепу назначили залог в размере 3 млн 28 тысяч гривень.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения нардепу Николаю Задорожному, которого подозревают в "откате" на 3,4 млн гривень, сообщает Суспільне.

Отмечается, что подозреваемый должен не позднее чем за 5 дней внести залог в размере 3 млн 28 тысяч гривень и предоставить документ, подтверждающий это следственному прокурору.

Сторона обвинения просила о мере пресечения в виде залога в 5 миллионов гривень и ношение электронного браслета.

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Зато Задорожный заявлял, что сумму залога в 5 млн он внести не сможет за то время, которое будет отведено судом. Для этого ему необходимо продать свое имущество и он не успеет этого сделать.

"Отдельно относительно суммы залога. Хочу отметить, что могу внести залог только средства, которые указаны в декларации, других средств у меня нет, возможность привлечения средств со стороны, учитывая мою должность могу вызвать негативные последствия", - отметил нардеп во время заседания.

Дело Задорожного: что известно

Накануне САП сообщила о подозрении народному депутату от партии "Слуга народа" Николаю Задорожному в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

Сообщалось, что нардеп требовал 3,4 млн грн от суммы, выделенной на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области. Часть этой суммы предназначались лично народному избраннику, другая часть - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств.

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