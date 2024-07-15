Его уже исключили из партии.

Народного депутата Украины уличили в вымогательстве неправомерной выгоды за не препятствование в проведении ремонтных работ объектов инфраструктуры на Сумщине.

Согласно сообщению в Telegram-канале Специализированной антикоррупционной прокуратуры, народному избраннику сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины.

"В рамках досудебного расследования установлено, что народный депутат требовал 14% от суммы средств, выделенных на ремонт водопровода в Ахтырском районе Сумской области: из которых 10% предназначались ему лично и 4% - для местных правоохранителей, которые за это не должны были препятствовать в освоении выделенных средств. По версии следствия речь идет о 3,4 млн грн.", - пишет САП.

Видео дня

Сейчас решается вопрос избрания меры пресечения и устанавливаются причастные к совершению преступления люди. Фамилия нардепа не обнародуется, однако САП распространил фото, сделанное во время проведения следственных действий.

Из текста заявления партии "Слуга народа" следует, что речь идет о народном депутате Николае Задорожном. Сегодня его исключили из этой партии.

"15 июля состоялось заседание дисциплинарной комиссии политической партии "Слуга Народа", на котором было принято решение исключить из рядов партии народного депутата Николая Задорожнего. Правоохранительные органы объявили ему подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 368 и ч. 3 ст. 27 ч. 4 ст. 368 УК Украины", - говорится в сообщении в Telegram-канале партии.

Коррупционные скандалы

Как сообщал УНИАН, ранее другого нардепа обвинили в попытке подкупить топ-чиновника Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины биткоинами.

Впоследствии стало известно, что речь идет о члене "Слуги народа" Андрее Одарченко, который является председателем подкомитета по вопросам антикоррупционной политики в сфере хозяйственных, земельных и градостроительных правоотношений Комитета Верховной Рады.

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