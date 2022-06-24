Агенты должны были помогать ГРУ РФ в захвате территории Украины.

Служба безопасности Украины разоблачила агентурную сеть Главного разведывательного управления РФ (ГРУ РФ), к которой входил народный депутат Украины Андрей Деркач. Она должна была помогать врагу в захвате Украины.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

В состав агентурной сети ГРУ входил народный депутат Андрей Деркач, который находится под санкциями СНБО. По данным следствия, народный избранник курировал создание ряда частных охранных предприятий в различных областях, чтобы использовать эти структуры для быстрого захвата Украины. В отношении него начато досудебное расследование.

"Оперативная разработка сети велась давно, но окончательно СБУ нейтрализовала ее в начале войны, задержав бывшего помощника нардепа Игоря Колесникова. Собственно, он, являясь негласным сотрудником ГУ ГШ РФ с позывным "Ветеран", был связистом и финансовым курьером между спецслужбами РФ и Деркачем", - отмечает СБУ.

По словам Колесникова, Деркач завербовали в 2016 году. С ним лично работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

По информации СБУ, Деркач получал средства от ГУ ГШ РФ для создания частных охранных структур, которые враг планировал использовать для захвата Украины. На реализацию своих планов ГРУ выделяло по 3-4 миллиона долларов США раз в несколько месяцев, значительная часть этих средств осела в карманах Деркача.

Колесников после задержания пошел на сделку со следствием дал "много интересных показаний" о деятельности сети и отведенной ей роли в подготовке к полномасштабной войне. В мае суд огласил ему приговор за государственную измену.

"При вхождении войск, когда будет понятно, что города кажутся, эти ЧОПы (рус. "частные охранные предприятия" - УНИАН) должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города", – детализировал Колесников.

По его словам, ГРУ при захвате Киева планировало использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти с территории Беларуси. Оттуда-быстро продвинуться в Киев, захватить правительственный квартал и собрать вече в Верховной Раде, которое бы проголосовало за создание нового правительства. К счастью, украинские защитники сорвали эти планы.

Продолжаются следственные действия с целью привлечения к ответственности всех причастных к этой агентурной сетке.

Андрей Деркач - украинский политик, народный депутат Украины III-IX созывов. В 2020 году США внесли его в персональный санкционный список с формулировкой "российский агент с более чем десятилетним стажем". Этому предшествовала серия резонансных действий нардепа.

19 мая 2020 года Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенко. 22 июля нардеп обнародовал вторую порцию записей.

Записи были продемонстрированы во время пресс-конференции, на которой Деркач, в частности, заявил, что за закрытие дела против компании Burisma предлагали взятку в 50 миллионов долларов. Из этой суммы, якобы, официально засветили лишь 6 млн, а из дела якобы исчезли компании, близкие к семье Байдена.

10 сентября Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского нардепа Андрея Деркача. На что тот заявил, что намерен ответить "шокирующими фактами".

16 сентября Деркач обнародовал очередную порцию записей.

В августе прошлого года Деркач попал под санкции Совета нацбезопасности и обороны.

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