По словам Данилова, сейчас СНБО осталось ввести санкции еще против нескольких лиц из санкционного списка США.

Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел персональные санкции против народного депутата Андрея Деркача.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на брифинге после сегодняшнего заседания Совбеза.

"Сегодня решением СНБО введены санкции в отношении народного депутата Деркача и еще определенного круга лиц, которые были под санкциями Соединенных Штатов Америки, о них мы докладывали ранее. Мы этим решением почти его (санкционный список – УНИАН) закрыли. Там осталось, если я не ошибаюсь, два или три человека. Остальные лица сегодня находятся под санкциями", – отметил он.

Данилов отметил, что все медийные ресурсы, к которым эти лица имеют отношение, также находятся под санкциями Украины.

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Автор: Антонина Доломанжи