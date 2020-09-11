Народный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, против которого США ввели санкции, назвал это "местью".
На своей странице в Facebook народный избранник анонсировал пресс-конференцию о якобы новом расследовании коррупции в США.
"В начале следующей неделе я выйду на пресс-конференцию с новыми, шокирующими фактами разоблачения ДемоКоррупции. Именно из-за утечки информации о предстоящей пресс-конференции, информация о санкциях вышла именно сегодня", - написал он.
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"... Каждое слово, которое будет мной озвучено, подкреплено цифрами, документами и интересными записями. Отказываться от пресс-конференции не стану: на кону – государственная независимость и суверенитет Украины", - добавил Деркач.
Также украинский нардеп намекнул, что, возможно, будет судиться с Минфином США.
Кроме того, он опубликовал инфографику, возможно, касающуюся будущей пресс-конференции:
Санкции США против Деркача: подробности
Соединенные Штаты Америки 10 сентября ввели санкции против украинского нардепа Андрея Деркача, который ранее публиковал пленки с разговорами якобы с участием Петра Порошенко.
В частности, Деркача внесли в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое вносит в него физических и юридических лиц в целях национальной безопасности. Активы граждан из этого списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дела.
Ранее Андрей Деркач обнародовал аудиоматериалы, которые якобы могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на Петра Порошенко.
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