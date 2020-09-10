Соответствующее решение принял Минфин США.

Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского нардепа Андрея Деркача, который ранее публиковал пленки с разговорами якобы с участием Петра Порошенко.

Соответствующее решение приняло Министерство финансов США, передает "Европейская правда".

В частности, Деркача внесли в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое вносит в него физических и юридических лиц в целях национальной безопасности. Активы граждан из этого списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дела.

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Автор: УНИАН