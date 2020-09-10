США ввели санкции против Деркача (на снимке - по центру) / фото УНИАН
Соединенные Штаты Америки ввели санкции против украинского нардепа Андрея Деркача, который ранее публиковал пленки с разговорами якобы с участием Петра Порошенко.
Соответствующее решение приняло Министерство финансов США, передает "Европейская правда".
В частности, Деркача внесли в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), которое вносит в него физических и юридических лиц в целях национальной безопасности. Активы граждан из этого списка заморожены на территории США, а лицам в США запрещено иметь с ними дела.
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