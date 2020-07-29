В Украине могут усилить ответственность за нападения на медиков

По словам министра здравоохранения, в ближайшие сроки этот вопрос будет вынесен на заседание Кабмина.

Министерство здравоохранения инициирует ужесточение ответственности за нападения на медицинских работников.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр здравоохранения Максим Степанов сообщил на брифинге.

По его словам, в целом за 2019 год было осуществлено почти 6,9 млн вызовов экстренной помощи в Украине.

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«Вдумайтесь в эту цифру - это практически каждая вторая-третья семья вызвала скорую помощь. Поэтому, конечно, надо сделать все, чтобы она у нас была эталонная. Чтобы качество предоставления этой медицинской помощи было на достаточно высоком уровне. А ради этого надо решить те проблемы, которые накапливались последние 30 лет в экстренной медицинской помощи», - заявил он.

По словам министра, вопрос обеспечения безопасности медицинских работников не решался властью на протяжении всех лет независимости Украины. «Очень часто, выезжая на вызов, они не знают, куда они едут. И совершаются нападения на медицинских работников скорой, такие же нападения осуществляются иногда в приемных отделениях. Мне кажется, это недопустимо. Я уже дал соответствующее задание, и мы будем в ближайшие сроки выносить этот вопрос на заседание Кабмина. Уверен, что наши коллеги меня поддержат в вопросе ужесточения ответственности за нападения на медицинских работников, так как они должны работать в нормальных условиях», - заявил он.

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Также Степанов отметил, что местная власть является владельцем помещений подстанций экстренной медицинской помощи и должна обеспечить нормальные условия труда медицинских работников. «То, что я вижу во время своих выездов по поводу инфраструктуры, по поводу состояния подстанций, в которых работают наши фельдшеры, врачи и водители, находясь на дежурстве. Я думаю, все со мной согласятся, что это должны быть нормальные условия труда. Это должно быть теплое, нормальное помещение, где они могут отдохнуть между вызовами, это помещение, в котором должны быть элементарные вещи», - отметил министр.

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