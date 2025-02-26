Налоговая служба Германии открывает новые возможности для украинцев

Налоговая служба Германии отмечает, что все украинцы, работающие в Германии, имеют право на возврат налога так же, как и немцы.

С 2022 года количество украинцев, проживающих в Германии, значительно увеличилось, и сейчас украинская община в этой стране является одной из крупнейших в Европе. В настоящее время в Германии проживает более 1 миллиона украинцев. Многие из них активно ищут работу и интегрируются в местную экономику. В связи с этим важно понимать особенности налоговой системы Германии и знать, как максимально использовать её преимущества.

Ежегодно немцы подводят итоги своих доходов и уплаченных налогов, заполняя налоговую декларацию. Это позволяет получить налоговый возврат. По данным Statistisches Bundesamt, 9 из 10 человек, подающих декларацию, получают возврат налога, и средняя сумма такого возмещения достигает 1095 евро. Это реальная возможность вернуть часть своих денег.

Налоговая служба Германии отмечает, что все украинцы, работающие в Германии, имеют право на возврат налога так же, как и немцы. Однако подача налоговой декларации — абсолютно новая тема для многих украинцев, которая может вызывать беспокойство и настороженность.

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Налоговая декларация может показаться сложной и запутанной темой, особенно для украинцев, которые недавно начали работать за границей. Поэтому мы обратились за комментарием к эксперту. Гедрюс Лужинас, директор по развитию бизнеса компании RT TAX, объясняет:

"Если вы работаете легально, ваш работодатель предоставляет вам расчетный лист с каждой зарплатой, в котором указаны удержанные налоги. В большинстве случаев работодатели, удерживающие налоги с работающих украинцев, вычитают налоги с первого заработанного евро. Однако каждый работник имеет право на необлагаемый минимум, который можно применить, что делает возврат налога возможным. В некоторых случаях этот возврат может достигать 2000 евро и более, и он выплачивается после подачи налоговой декларации в налоговые органы Германии. Вы можете просто отправить нам свой расчетный лист, и мы проверим, имеете ли вы право на возврат налога — это бесплатно, так как наша консультация абсолютно бесплатна."

По словам Гедрюса Лужинаса, украинцы не являются исключением из общего правила: около 90% украинцев, которые подадут налоговую декларацию, получат возврат. Кроме того, подача декларации открывает доступ к различным социальным льготам в Германии.

Одной из таких льгот является государственное пособие на детей, которое могут получить украинцы, работающие в Германии. Для этого необходимо заполнить ежегодную налоговую декларацию. Сумма пособия может составлять до 250 евро на каждого ребенка, который имеет на это право (до 25 лет, если ребенок не работает).

Украинцы могут самостоятельно подать налоговую декларацию, однако для этого необходимо не только иметь доступ к необходимым документам, но и хорошо разбираться в немецкой налоговой системе. Обращение к специализированному консультанту по возврату налогов имеет несколько преимуществ по сравнению с самостоятельной подачей. Среди таких преимуществ — преодоление языкового барьера, экспертное знание налоговой системы и важность правильной подачи декларации, чтобы избежать ошибок.

Подробную информацию о процессе возврата налогов, а также дополнительную информацию о налоговых декларациях и помощи, предназначенной для украинцев в Германии, вы можете получить, зарегистрировавшись на веб-сайте компании.