Государство пока не идет на глубокий диалог с волонтерским движением.

Власти нужно возобновить общение с волонтерами и принять необходимые изменения в законодательство, чтобы не создавать этому движению дополнительные препятствия.

Пока что, несмотря на обещания, какого-то системного подхода в диалоге власти с волонтерской средой нет, о чем в интервью "Украинской правде" заявил Сергей Притула.

"Есть ряд проблем, потому что институционально волонтерство состоялось в Украине. Это реально мощный государственный институт, но, к сожалению, он юридически не сопровожден. То есть, законодательство, которое бы регулировало существование волонтерского движения в Украине и регулировало бы взаимоотношения волонтеров с государством, его нет. Это вызывает большое количество проблем", - сказал он.

По его словам, волонтерским фондам проще, ведь они действуют в рамках законов о благотворительных организациях и благотворительной деятельности. А вот к отдельным волонтерам, которые объявляют сборы, покупают необходимое для фронта за рубежом и завозят это в Украину в качестве гуманитарной помощи, правоохранительные органы могут иметь вопросы.

Также Притула напомнил, что в прошлом году начались постоянные коммуникации и встречи волонтеров с народными депутатами, работниками Нацбанка и Нацполиции. Более того, волонтеры передавали свои наработки по изменениям в законодательство.

"Мы с начала с радостью увидели, что к нам вернулось государство пообщаться, а потом это общение, мягко говоря, накрылось медным тазом", - сказал он.

Именно поэтому на Киевском форуме безопасности, который состоялся в конце мая, он и обратился к председателю Верховной Рады Руслану Стефанчуку с предложением восстановить эту коммуникацию.

"Хотелось бы вступить в дискуссию по этому поводу (относительно внесения законодательных изменений - УНИАН), но пока, к сожалению, нам больше обещают, чем делают", - сказал он.

Фонд Притулы - что известно

Фонд Сергея Притулы - благотворительная организация, которая специализируется на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от войны с Россией. Фонд был основан в 2020 году, а с начала полномасштабного российского вторжения регулярно собирает средства на приобретение техники для ВСУ.

В июне 2022 года Фонд Сергея Притулы объявил сбор 600 миллионов гривень, за счет которых деньги планировали закупить для военных турецкие "Байрактары". Необходимую сумму собрали очень быстро, но компания Baykar передала беспилотники бесплатно. На сэкономленные средства фонд "купил" право использования спутника.

Также фонд Притулы собирал 200 миллионов гривень на закупку 50 британских гусеничных бронетранспортеров Spartan.

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