Шоумен, который после 24 февраля посвятил свою жизнь волонтерству и помощи армии, назвал конкретную цифру.

Известный украинский шоумен Сергей Притула, который после 24 февраля посвятил все свое время волонтерству и помощи ВСУ, рассказал шокирующие факты о своем благотворительном фонде.

Он поделился, что ему довольно часто донатят дети. Счет они начали вести с конца июля, когда к нему в штаб пришла 10-летняя девочка Валерия Ежова. Тогда она принесла 20 тысяч гривень, заработав их на игре в шашке на улице.

"Ты чувствуешь невероятную ответственность, потому что детское доверие - это абсолютно нереальный левел. Детей приходит много. Они приходят едва ли не каждый день. Не всегда застают меня, потому что я в разъездах. Мы как-то подсчитали, что с конца июля дети нанесли 6,2 миллиона гривень", - рассказал Сергей в интервью Марии Ефросининой.

Также он рассказал о том, на что юные волонтеры просят тратить их пожертвования:

"Мы всегда спрашиваем у детей о том, на что бы они хотели, чтобы мы потратили эти деньги. Они не всегда знают, но там бывают твои варианты, что мы тут просто выгорали (смеется, - ред). Например, маленькая девочка принесла какую-то сумму денег, я уже не помню. Я спросил: "На что бы вы хотели потратить?" Она стоит и говорит: "Купите такую ракету, чтобы туда посадить 140 миллионов русских и отправить их в космос".

Напомним, Притула рассказал, как его брат принимал участие в боях за Ирпень и Бучу.

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