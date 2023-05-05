Для работы с ним не важны ни погода, ни время суток.

Космический спутник ICEYE, доступ к которому оплатили за донаты украинцев, за полгода помог уничтожить техники оккупантов на миллиарды долларов.

"Способности главного управления разведки Министерства обороны Украины выявлять вражеские цели для дальнейшего приоритетного поражения, чтобы нанести ощутимые потери российским оккупантам, с сентября 2022 года кратно выросли", - сообщает пресс-служба ГУР МО.

Отмечается, что это произошло с тех пор как в распоряжении военных разведчиков оказался космический аппарат ICEYE.

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"Маскировка московитской техники, складов БК и ГСМ фактически нивелированы возможностями "народного спутника" - для работы с ним не важны ни погода, ни время суток", - отметили в разведке.

В ГУР отметили особую роль "народного спутника" для планирования и реализации важных и крайне ожидаемых военных операций Украины и в очередной раз выражают благодарность всем украинцам, кто помог с ICEYE. Кроме того, разведчики рассказали и о результатах работы "народного спутника".

"Результаты впечатляют: за полгода использования полученных благодаря космическому аппарату разведданных Украина превратила в металлолом российской военной техники на миллиарды долларов, не говоря о скоплении вражеской (временно) живой силы, а также объектах военной логистики", - подытожили в ведомстве.

Спутник ICEYE - что о нем известно

Как писал УНИАН, граждане Украины за короткий период времени собрали 600 миллионов гривен на покупку трех "Байрактаров" через фонд Сергея Притулы. Поскольку, компания решила передать эти БПЛА ВСУ бесплатно, деньги пошли на полный пакет услуг финского космического спутника дистанционного зондирования Земли компании ICEYE.

За первые 5 месяцев использования спутника украинским бойцам удалось исследовать почти тысячу районов расположения российских подразделений на оккупированных территориях.

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