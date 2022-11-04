Сбор продолжался полтора дня вместо запланированных шести. За это время удалось собрать гораздо большую сумму, чем планировалось.

Фонд телеведущего и волонтера Сергея Притулы объявил о завершении мегасбора на покупку британских гусеничных бронетранспортеров FV103 Spartan для ВСУ.

Об этом Притула сообщил в Facebook в четверг, 3 ноября.

"Никто! Никогда! Нас не победит! Потому что мы - украинцы! А это значит, что для нас нет слова "невозможно"! 1,5 суток, за которые мы снова переворачиваем мир вверх тормашками и снова перевыполняем план. Сбор закрыт!" - написал он.

Притула открыл сбор на 200 млн грн 2 ноября. Он должен был продлиться до 8 ноября.

В видео, прикрепленном к посту, директор Фонда Сергея Притулы Анна Гвоздяр сообщила, что фонд на собранные деньги хочет купить не 50 бронетранспортеров, как планировали ранее, а 60.

В свою очередь, Притула добавил, что много денег поступило из-за рубежа. Всего было собрано 236 миллионов гривен.

"Мы останавливаем сбор, потому что этих средств хватает и на 60 Spartan, и 2,4 млн грн у нас остается сверху на следующий проект. Это что-то очень хорошее, нужное и бронированное", - заинтриговал Притула.

Он добавил, что Великобритания в этом году передала украинской армии 35 бронетранспортеров Spartan в качестве материально-технической помощи. В то же время украинцы обеспечили почти вдвое большую партию.

Мегасбор от Притулы

Фонд Сергея Притулы – украинская благотворительная организация, которая специализируется на помощи силам обороны Украины и пострадавшим от российско-украинской войны. Ее основали в 2020 году. С начала полномасштабного вторжения фонд регулярно собирает средства на приобретение техники для ВСУ. Последний большой сбор состоялся в середине октября, когда Притула вместе с активистом Сергеем Стерненко собирали деньги на дроны-камикадзе.

Как писал УНИАН, 2 ноября Сергей Притула объявил о сборе, целью которого было купить британские бронетранспортеры Spartan для защитников Украины. Он должен был продлиться до 8 ноября, планировалось собрать 200 млн грн.

Британия ранее передала Украине партию в 35 Spartan.

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