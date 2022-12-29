Шоумен решил направить все свои силы на волонтерство.

Украинский шоумен Сергей Притула рассказал, что война изменила его мировозрение и не только. Поэтому он решил, что больше не будет ведущим развлекательных шоу.

В интервью Маше Ефросининой он сказал, что может работать на радио, где будет освещать свои волонтерские инициативы, а вот развлекать людей на телевидении он больше не хочет.

"Я не скучаю за тем, что осталось за спиной и благодарен за этот этап своей жизни. Опираясь на некоторые вещи, которые произошли за последние несколько недель, я могу тебе с уверенностью сказать, что возвращения к развлекательному телевидению не будет никогда. Это большой и долгий этап жизни, но сейчас я чувствую его полностью перевернутым", - сказал Притула.

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Свое решение он обьяснил тем, что развлекательные программы требуют максимальной вовлеченности и позитивного настроя. И если раньше он мог взять себя в руки и веселить людей, что бы не происходило в его жизни, то после 24 февраля он потерял ощущение, что ему это будет удаваться и дальше. Поэтому он решил направить все свои силы на волонтерство.

"Я максимально счастлив в том, чем сейчас занимаюсь. То, что сейчас делает наш фонд - это колоссальная работа, это то, чем я буду гордиться в старости. То, чем я занимаюсь, не променяю ни на что другое, потому что я понимаю, насколько это важно. Потому что я тоже хочу, чтобы как можно быстрее закончилась война", - подытожил Притула.

Напомним, ранее Притула шокировал суммой, которую в его фонд задонатили дети.

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