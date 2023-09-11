С 1 октября 2023 года женщины-медики и фармацевты должны обязательно встать на воинский учет. Женщины других профессий могут сделать это добровольно. Но значит ли это, что все работницы медицинской сферы окажутся на фронте?

Согласно Закону Украины "О воинской обязанности и военной службе", женщины, пригодные к прохождению военной службы по состоянию здоровья и возрасту, и закончили учреждения профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего или высшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат взятию на воинский учет военнообязанных.

Однако следует понимать, что воинский учет является составляющей мобилизационной подготовки государства. Он заключается в целенаправленной деятельности государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций по:

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фиксации, накоплению и анализу имеющихся человеческих мобилизационных ресурсов по военно-учетным признакам;

осуществлению мероприятий по обеспечению выполнения установленных правил воинского учета призывниками, военнообязанными и резервистами;

предоставлению сведений (персональных и служебных данных) в отношении призывников, военнообязанных и резервистов в органы ведения Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Как только человек встал на воинский учет, он становится военнообязанным. Военнообязанные - это те лица, которые находятся в запасе для комплектования Вооруженных Сил Украины и других военных формирований на особый период, а также для выполнения работ по обеспечению обороны государства.

Для женщин, которые выбрали для себя медицинскую или фармацевтическую профессию, нет выбора - становиться или не становиться на воинский учет

И здесь важно подчеркнуть один нюанс. Для женщин, которые выбрали для себя медицинскую или фармацевтическую профессию, нет выбора – становиться или не становиться на воинский учет. Даже если женщина беременна или воспитывает малолетних детей, но имеет соответствующую профессиональную принадлежность, она обязана явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП, простыми словами – в военкомат) для постановки на учет. Здесь нет никаких исключений.

Также следует понимать, что руководители государственных органов, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций, где работают женщины по медицинской или фармацевтической специальности, которые не состоят на воинском учете, должны сообщать о таких женщинах в военкоматы.

Постановка на учет - стандартная. Женщина должна прийти в военкомат, пройти ВЛК, ее данные внесут в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с последующим оформлением соответствующего военно-учетного документа.

Девушки, которые сейчас заканчивают медицинский вуз, должны знать, что в соответствии с Порядком организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, за два месяца до завершения обучения учебные заведения подают список относительно своих выпускниц в районные (городские) ТЦК и СП.

Такие списки являются основанием для оформления временного удостоверения военнообязанного (без определения степени их пригодности для выполнения воинской обязанности и отметки о постановке на учет); а также для внесения информации в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов.

Районные (городские) ТЦК и СП, на территории ответственности которых расположены учебные заведения, выдают женщинам временные удостоверения военнообязанного, срок действия которых составляет 30 суток. В семидневный срок со дня получения таких удостоверений, женщины должны прибыть в ТЦК и СП, чтобы стать на воинский учет.

Так, например, если женщина зарегистрирована в Днепре, но получает медицинское образование в Киеве, то за два месяца до окончания обучения медуниверситет подает списки с ее фамилией именно в киевский военкомат. Киевский военкомат выдает временное удостоверение военнообязанного (без определения степени пригодности женщины для выполнения воинского долга и отметки о постановке ее на учет). Получив такое удостоверение, девушка должна в течение недели прибыть в военкомат в Днепре (по адресу ее регистрации) и стать там на учет.

Согласно Закону "О воинской обязанности и военной службе" (ч. 12 ст. 1), женщины, состоящие на воинском учете, могут быть призваны на военную службу или привлечены для выполнения работ по обеспечению обороны государства в военное время. Свой воинский долг женщины выполняют на равных началах с мужчинами (за исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрета дискриминации по признаку пола). Простыми словами, женщина может быть принята на службу как в добровольном порядке (по контракту), так и по призыву. Она, на уровне с мужчинами, должна проходить военную службу, службу в военном резерве, выполнять воинский долг в запасе и должна соблюдать правила воинского учета.

Военнообязанных женщин действительно могут призвать на военную службу

Таким образом, военнообязанных женщин действительно могут призвать на военную службу или привлечь к выполнению работ по обеспечению обороны государства в военное время. Однако, подчеркиваю, что взятие на воинский учет не означает автоматическую мобилизацию.

Кого не призовут? Перечень лиц, которые не подлежат или имеют отсрочку от мобилизации,закреплен в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации". Этот перечень распространяется и на женщин, которые получили медицинскую или фармацевтическую специальность, и стали на воинский учет.

Перечень достаточно объемный. Вот, например, несколько категорий лиц, не подлежащих призыву:

женщины и мужчины, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, которые самостоятельно воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели, воспитывающие ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

женщины и мужчины, на иждивении которых находится совершеннолетний ребенок, являющийся лицом с инвалидностью I или II группы;

занятые постоянным уходом за больной женой (мужем), ребенком, а также родителями своими или жены (мужа), которые по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения нуждаются в постоянном уходе и тому подобное.

Могут ли военнообязанные женщины выезжать за границу? Сейчас могут. Будут ли внесены какие-либо дополнительные изменения в законодательство? Пока неизвестно. А значит, продолжаем руководствоваться Правилами пересечения государственной границы гражданами Украины, которые утверждены постановлением КМУ от 27.01.1995 №57.

Выезд за границу женщин, которые имеют медицинские и фармацевтические специальности и стали на воинский учет, сейчас вышеупомянутыми правилами пересечения государственной границы не ограничен. Такие ограничения сегодня касаются только мужчин в возрасте от 18 до 60 лет. У пограничников нет доступа к информации о воинском учете женщин, а также они не имеют права требовать предъявления при пересечении границы каких-либо дополнительных документов (которые, например, подтверждали бы ваше образование), кроме паспорта.

Надежда Грищенко, адвокат ArioLawFirm