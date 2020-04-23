Нацсовет проверит канал "112 Украина" из-за мультфильма с российским актером из "черного списка"

Проверка состоится после окончания карантина.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за показа анимационного фильма с участием российского актера Александра Михайлова, который входит в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Как говорится в сообщении на сайте Национального совета, это решение принято на сегодняшнем заседании на основании результатов мониторинга вещания.

В частности, регулятор выяввил, что 19 апреля в 13:05 телеканал "112 Украина" демонстрировал российский мультфильм "Необыкновенное путешествие Серафимы" с участием Михайлова.

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В Нацсовете отметили, что распространение в эфире соответствующего контента является признаком нарушения требований абзаца 10 ч. 2 ст. 6 закона Украины "О телевидении и радиовещании", поскольку действующим законодательством не допускается использование телерадиоорганизаций для трансляции аудиовизуальных произведений, в которых задействована лицо из указанного перечня.

Кроме того, добавили в Нацсовете, результаты мониторинга телеканала также содержат признаки несоблюдения пункта "А" ч. 1 ст. 59 этого закона, которым предусмотрено, что телерадиоорганизации обязаны соблюдать законодательство Украины и требования лицензии.

"Национальный совет проверит деятельность телеканала "112 Украина" на наличие соответствующих нарушений после окончания карантина и в случае их подтверждения примет к лицензиату решение, предусмотренное действующим законодательством", - констатировал регулятор.