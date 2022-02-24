Полиция ужесточила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства.

Пресс-служба Национальной полиции Украины просит граждан обратить особое внимание на подозрительных людей на улице с элементами красного цвета на одежде. Также правоохранители просят украинцев не выходить на улицу в форменной одежде.

"В связи с агрессией Российской Федерации на территории Украины полиция ужесточила меры по обеспечению правопорядка на улицах сел и городов государства. Полицейские наряды обеспечивают безопасность и публичный порядок. В то же время правоохранители обращают внимание людей на необходимость уделять повышенное внимание подозрительным лицам и предметам. Обо всех подозрительных вещах, а также подозрительных лиц с красными элементами на одежде следует сообщать на спецлинию полиции 102", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее Глава Национальной полиции Украины поднял личный состав органов и подразделений ведомства по боевой тревоге. Полицейские охраняют правопорядок, а также просят граждан сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

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