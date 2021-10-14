В Киеве начался традиционный ежегодный марш ко Дню защитников Украины и годовщине создания УПА. Организаторы марша - Национальный Корпус, Движение ветеранов Украины, Правый сектор и другие националистические и ветеранские организации.

Акция началась возле памятника Тарасу Шевченко с торжественного митинга, после чего колонна двинулась в сторону Бессарабской площади и Майдана Независимости. Организаторы планируют почтить павших борцов за свободу Украины на Аллее Героев Небесной сотни, а затем провести митинг с требованиями к президенту.

Как известно, 14 октября - праздник Покрова Богородицы, которая считается покровительницей украинского казачества, годовщина создания УПА и официальный государственный праздник День защитников и защитниц Украины.

Автор: Иван Бойко