На западной Украине строят 'стальные кварталы' для переселенцев: что предусматривают проекты

На западной Украине появятся новые проекты восстановления жилья и социальной инфраструктуры: "Мини-Бахмут" в поселке Гоща и городок для переселенцев площадью 120 га в Тростянце. Эти проекты были разработаны по концепции Метинвеста "Стальная мечта". Их представили на Пятой международной конференции "Восстановление Украины: строительство и энергетика", что в Варшаве, заместитель городского головы Бахмута Александр Марченко и мэр Тростянца Юрий Бова, чтобы найти международное донорское финансирование.

Александр Марченко рассказал: пока Бахмут оккупирован, администрация города договорилась о выделении участка в поселке Гоща Ривненской области. Там планируется создать квартал, интуитивно повторяющий границы Бахмута с рекой Бахмутка и разделением города на четыре района. Проект рассчитан на 10 га: он предусматривает строительство малоэтажного жилья площадью около 200 тыс. кв. м, школы, детского сада, амбулатории, зеленых зон, в частности аллеи роз. Стоимость проекта - 111 млн долларов, срок строительства - 3 года.

"Бахмут стал городом-воспоминанием, но выстояли мы, его жители. Год назад мы начали поиск партнеров, чтобы жить уже сегодня, и мы благодарны, что нас услышали. Проектный офис Метинвеста разработал для Бахмута концепцию восстановления одного из кварталов, мы взяли эту концепцию и поехали по городам. У нас родилась идея воссоздать мини-копию Бахмута на территории дружественной громады поселка Гоща. Это первый проект в Украине, который не только о строительстве, но и о людях", - говорит Марченко.

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В Тростянце проект, подготовленный экспертами "Стальной мечты", будет более масштабным: там предполагается возведение индустриального парка, жилых домов площадью более 450 тыс. кв. м, школ на 400 детей, а также детских садов на 220 детей, говорит Юрий Бова. Каждое здание будет иметь подземное укрытие и альтернативные источники энергии. Кроме того, на этой территории расположится реабилитационный центр, который будет оказывать медицинскую и психологическую помощь пострадавшим на войне, торговые и развлекательные центры, гостиницы, спорткомплекс и зеленые зоны.

"Сегодня есть шанс реализовать этот проект в освобожденном Тростянце. И я призываю всех партнеров участвовать в восстановлении нашего города", - сказал Юрий Бова во время презентации проекта.

В Метинвесте говорят: "Стальная мечта" уже вышла на новый уровень, и стала частью компании Метинвест Сичсталь, специализирующейся на реализации инвестпроектов высокой сложности.

"Теперь мы можем не только производить и поставлять металл, но и проводить проектирование и инжиниринг, а также управлять строительством объектов - от создания концепции до ввода в эксплуатацию. На конференции мы получили запросы от мэров других городов, фондов и международных партнеров о сотрудничестве по нашей концепции. Поэтому планируем как продолжать развитие внутри страны, так и поставлять готовые решения на мировой рынок", - отметила руководитель направления внешних проектов Метинвест Сичстали Татьяна Скрипка.

Как известно, концепция восстановления страны "Стальная мечта" от Метинвеста содержит набор готовых решений для строительства жилья, социальной и коммерческой инфраструктуры. Специалисты разработали более 200 готовых проектов зданий на основе трех стальных предварительно изготовленных элементов: каркаса, модуля и платформы. Проекты содержат полный пакет документов: смету, графики строительства, планировки и технические решения.