В селе Круглый Раховского района Закарпатской области строят самую высокую подпорную стенку страны. Она будет иметь 6 метров в высоту и 200 метров в длину и защищать дорогу от разливов реки и снежных лавин, сообщает Закарпатская ОГА.

Строительство подпорной стены на трассе национального значения Н-09 Мукачево – Рахов – Ивано-Франковск – Львов уже почти завершено. Проект реализуется в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Этот участок трассы славится живописными видами, но для дорожников условия непростые: с одной стороны высокий берег 8-10 метров, с другой – крутая гора. Здесь часто сходят снежные лавины, а уровень воды в реке во время наводнений достигает 5 метров.

Кроме защитной стены, также расширили дорогу до 8 метров и устроили обочину. В Раховском районе возводят еще три подпорных стенки, после чего восстановят дорожное полотно.

Как сообщал координатор "Большой стройки", заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, в Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях создают "Малый Карпатское круг". Этот маршрут, согласно инфраструктурной программе Владимира Зеленского, соединит дорогами европейского качества основные туристические центры Украинских Карпат.

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Автор: Иван Бойко