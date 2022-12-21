О гибели Сергея Шкварченко сообщили в Минкульте. Случилась трагедия 19 декабря.

Министерство культуры и информационной политики Украины сообщило трагическую новость - 19 декабря на войне погиб заслуженный артист Украины, хореограф Сергей Шкварченко. В Facebook-блоге ведомства сказано, что он попал под минометный обстрел.

"Выражаем соболезнования близким и коллегам Сергея. Вечная память!" - сообщили в Минкульте.

Кто такой Сергей Шкварченко

Известный украинский танцовщик, был артистом ансамбля им. П. Вирского. За высокие творческие достижения получил государственную награду и звание "Заслуженного артиста".

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После начала широкомасштабной войны Сергей вступил в ряды ВСУ, чтобы защитить родину от российских захватчиков.

Какие знаменитости погибли на войне в 2022

В ноябре стало известно, что в боях под Бахмутом погиб 26-летний артист балета Киевского академического театра оперетты Вадим Хлупьянец. Ему было всего 26 лет.

В начале декабря погиб юморист, участник "Лиги Смеха" Ярослав Гаркавко.

Напомним, известный российский актер погиб в ДТП, перегоняя оккупантам на Донбасс автомобиль.

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