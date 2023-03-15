Василий Шевчук пробежал марафонскую дистанцию в 43 км за 4 ч 23 мин, при этом бежал он в одних шортах, установив рекорд Украины "самое длинное расстояние зимнего забега с голым торсом".

На войне погиб рекордсмен с Тернопольщины Василий Шевчук, который голым лежал под снегом лежал 20 мин и пробежал марафон зимой в одних шортах.

Как передает корреспондент УНИАН, о гибели Шевчука сообщил заместитель председателя Тернопольского облсовета Олег Сопель.

"Тяжелая потеря для Тернопольщины ... Обороняя Украину от врага, погиб наш земляк из Хоросткова – Василий Шевчук. Многие знали господина Василия как патриота, трудолюбивого и настойчивого человека, спортсмена и рекордсмена. Около 30 лет он закалялся, много тренировался, бегал босиком. Был борцом за здоровый образ жизни, и этим показывал пример для молодежи", – отметил Сопель.

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При этом добавил, что Шевчук пошел добровольцем на войну, хотя вскоре ему должно было исполниться 60 лет.

Рекорды Василия Шевчука - детали

В 2016-м году Шевчук установил рекорд, отжавшись от пола 63 раза в минуту. До этого рекордом было 60 оттисков в минуту на ладонях. Шевчук усложнил себе задачу, опираясь во время отжиманий лишь на два пальца.

В январе 2019 года Шевчук для установления рекорда пролежал под снегом 20 мин 6 с, при этом был одет только в шорты, а под снежным покровом он находился полностью, с головой.

В феврале 2022 года в свои 58 лет Шевчук пробежал марафонскую дистанцию в 43 км за 4 ч 23 мин, при этом бежал он в одних шортах, установив рекорд Украины "самое длинное расстояние зимнего забега с голым торсом".

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