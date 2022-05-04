Зато к советским руководителям отношение в последнее десятилетие было преимущественно негативным.

74% респондентов заявили, что положительно относятся к фигуре Степана Бандеры.

Об этом говорится в данных проведенного в конце апреля опроса социологической группы "Рейтинг".

Более 90% украинцев однозначно положительно относятся к Богдану Хмельницкому и Михаилу Грушевскому.

"За последние годы наблюдалась положительная динамика в отношении к украинским историческим фигурам, вокруг которых еще десятилетие назад шли острые дискуссии в обществе", - пишут социологи.

В частности, постепенно улучшалось отношение к Ивану Мазепе (в 2012 – 44%, в 2022 – 76%), Симону Петлюре (в 2012 – 26%, в 2022 – 49%) и Степану Бандере (в 2012 – 22%, в 2022 – 74%).

Важно, что позитивное отношение к идеологу украинского национализма преобладает сегодня и в юго-восточных регионах, и среди тех, кто в быту общается исключительно на русском языке.

В то же время к советским руководителям отношение в последнее десятилетие было преимущественно негативным, и особенно резко ухудшилось в 2022 году.

За последние 5-8 лет отношение к Ленину ухудшилось в два раза, к Сталину – в три раза. Сегодня только 13% положительно относятся к Ленину и 7% – к Сталину.

Как писал УНИАН, абсолютное большинство украинцев – 87%– не жалеют за распадом Советского Союза. Это самый низкий показатель ностальгии по распаду СССР за всю историю наблюдений.

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