На остановке Центрального вокзала Киева крутили порно – депутат (видео)

Порно вдруг появилось на информационном табло остановки.

На табло остановки возле Центрального железнодорожного вокзала Киева вместо графика движения общественного транспорта показали порнографический ролик.

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Видео инцидента опубликовал в своем Telegram-канале депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Центральный вокзал столицы. Киевская госадминистрация и Виталий Кличко передают гостям города важную информацию», – подписал видео нардеп.

Как сообщал УНИАН, народный депутат фракции «Слуга народа» и один из потенциальных кандидатов на должность мэра Киева Александр Дубинский обеспокоен тем, что партия до сих пор не озвучила правила обещанных праймериз по отбору кандидата от президентской политсилы.

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