"Слуга народа" Дубинский напомнил об обещанных праймериз в Киеве и намекнул на раскол во фракции (видео)

Новый удар по ФОПам и другие субъективные итоги 13 июля #Дубинизмы Опубліковано Dubinsky.pro Понеділок, 13 липня 2020 р.

Народный депутат фракции «Слуга народа» и один из потенциальных кандидатов на пост мэра Киева Александр Дубинский обеспокоен тем, что партия до сих пор не озвучила правила обещанных праймериз по отбору кандидата от президентской политсилы.

Дубинский опасается, что речь может идти о попытках назначить такого кандидата кулуарно и предупреждает о негативных последствиях такого шага. Об этом он заявил в видеообращении, размещённом на его Facebook-странице.

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«Продолжается какое-то странное молчание руководства фракции и партии – Арахамии и Корниенко по поводу кандидата от партии в мэры Киева. Мы ведь собирали подписи за то, чтобы были праймериз. Потом депутаты-мажоритарщики от Киева сами стали инициаторами написания проекта проведения этих праймериз, их этапов, каких-то правил. Собирали подписи, отправили руководству партии соответствующий проект и… тишина. И эта тишина становится для меня несколько зловещей, потому что она подсказывает, что будет попытка вытащить кандидата как карту из рукава», - отметил народный избранник.

Напомним, ранее 131 депутат из фракции «Слуга народа» подписал обращение к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой убедить руководство партии СН провести внутрипартийные праймериз для отбора кандидатов в мэры всех крупных городов, имеющих стратегическое значение для страны.

20 мая Зеленский, отвечая на вопрос журналистов на пресс-конференции, заявил, что праймериз среди партии «Слуга народа» перед выборами мэра Киева состоятся, и он будет поддерживать на этих выборах их победителя.

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