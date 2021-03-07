Неуплата только акцизного налога, при производстве неучтенного спирта, составляла десятки миллионов гривень в месяц.

Стало известно, что сегодня 7 марта, в ходе проведенных санкционированных обысков Налоговой милиции Офиса крупных налогоплательщиков ДФС, ГУ ДФС в Киевской области, а также ГУ ДФС в г. Киеве было обнаружено и изъято из незаконного оборота свыше 60 000 литров спирта на общую сумму свыше 12 млн грн.

Об этом сообщается на странице ГФС в Фейсбуке.

«В Ровенской области сотрудники ДФС пресекли незаконный оборот подакцизных товаров. Налоговая милиция Офиса крупных налогоплательщиков ДФС, ГУ ДФС в Киевской области, а также ГУ ДФС в г. Киеве провели ряд санкционированных обысков, в ходе которых обнаружили в отделении слива готовой продукции производственного помещения завода, до установки электронного счетчика, врезную трубу с краном, к которой присоединен шланг, который выведен из помещения, где непосредственно осуществлялся неучтенный забор спирта», - сказано в сообщении.

Известно, что по официальным данным, мощность производства завода составляет 20 000 литров спирта в сутки. Во время проведения обыска установлено неофициальное увеличение мощностей производства до 40 000 литров в сутки.

“Неуплата только акцизного налога, при производстве неучтенного спирта, составляла десятки миллионов гривень в месяц. Борьба с контрафактным алкоголем будет только усиливаться. Единственный выход для теневого бизнеса - стать легальным и работать в законном русле”, – отметил Председатель ДФС Вадим Мельник.

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Автор: УНИАН