ГБР из соображений безопасности пока не разглашает подробности инцидента.

В Ривненской области вследствие детонации взрывного устройства погибли двое военных, еще четверо получили ранения. Об этом УНИАН сообщили в теруправлении Государственного бюро расследований в Хмельницком.

"Работники ГБР начали досудебное расследование по факту детонации взрывного устройства в Ривненской области, в результате чего погибли двое военных. Еще четверо получили ранения разной степени и были госпитализированы", - рассказала пресс-секретарь теруправления ГБР в Хмельницком Екатерина Герасимук.

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По ее информации, сейчас следователи ГБР изучают все обстоятельства инцидента.

Предварительная квалификация события - нарушение правил обращения с оружием, повлекшее гибель нескольких человек (ч. 3 ст. 414 УК Украины).

Больше подробностей сейчас правоохранители не разглашают из соображений безопасности.

В то же время местные СМИ сообщают, что трагедия произошла в Варашском районе.

Гибель на фронте боевого медика Натальи Депы: что известно

На фронте под Бахмутом погибла боевой медик из Львова Наталья Депа.

Она окончила Львовский национальный университет ветеринарной медицины и биотехнологий. Была владелицей центра косметологии и лазерной эпиляции.

В начале полномасштабного вторжения девушка записалась в добровольцы и ушла на фронт вместе с отцом и братом. Была боевым медиком 218-го отдельного батальона 125-й ТрО ВСУ.

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