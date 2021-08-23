Всего саммит объединил 22 участника из разных стран.

По инициативе первой леди Елены Зеленской в Киеве состоялся саммит первых леди и джентльменов "Мягкая сила в новой реальности".

По его результатам принята совместная Декларация о международном сотрудничестве и содействии решению актуальных гуманитарных проблем и достижении Целей устойчивого развития ООН, сообщает пресс-служба Офиса президента Украины.

"Мягкая сила" получила свой первый международный документ и отныне сможет постоянно и более эффективно работать в долгосрочной перспективе", – подчеркнула Зеленская.

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Как сообщается, саммит проходил в формате двух дискуссионных панелей, во время которых обсуждались наиболее актуальные гуманитарные проблемы современности: равный доступ к качественной медицинской помощи, вызовы новой реальности в сфере образования, равные возможности для развития и самовыражения всех людей, без каких-либо форм дискриминации.

В мероприятии приняли участие первые леди Бразилии, Государства Израиль, Коста-Рики, Латвийской Республики, Литовской Республики, Республики Сербия, Украины, Федеративной Республики Германия, Хорватии, а также жена президента Европейского Совета и дочь президента Ливанской Республики.

К дискуссии также присоединились семь международных и украинских экспертов, а также специальные гости, среди которых – первая леди США в 1993-2001 годах, бывшая Государственный секретарь Соединенных Штатов Хиллари Родэм Клинтон; американская актриса и общественная деятельница, известная своей ролью первой леди США в телесериале "Карточный домик", восьмикратная номинантка на премию "Эмми" и обладательница "Золотого глобуса" Робин Райт. Всего саммит объединил 22 участников.

В конце саммита было сделано заявление о необходимости защиты женщин, детей и семей в условиях конфликтов.

"Сегодня в такой защите нуждаются женщины, дети и семьи в Афганистане и многих других горячих точках мира. Только в Украине в результате внешней вооруженной агрессии сотни тысяч женщин, детей и семей потеряли свои дома и нуждаются в помощи и поддержке, – заявила Зеленская. - Каждый и каждая из нас может и должна стать голосом тех, кто лишен возможности быть услышанными. Сегодня было начато социальное медиадвижение #WeCanSaveThem, которое призывает всех неравнодушных граждан активно распространять информацию о положении женщин, детей и семей в конфликтах и способах оказания помощи им".

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Автор: Татьяна Герасименко