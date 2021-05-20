Президентская чета надела национальный наряд, который выполнен в одном стиле.

Накануне большой пресс-конференции в ангаре ГП "Антонов" президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской поздравили украинцев с днем вышиванки.

На официальной странице Зеленского в Instagram президентская чета обнародовала снимок в вышиванках. В этом году Владимир с Еленой выбрали рубашки с одинаковой красно-черной вышивкой от дизайнера Artem Klimchuk и мастера по вышивке Руслана Панчука.

"Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем Вышиванки!"- подписана публикация на странице президента.

Первая леди тоже выложила фото в вышиванках и вспомнила свою прабабушку Шуру.

"В День вышиванки я почему-то всегда вспоминаю прабабушку Шуру. Возможно, потому, что она вышивала. У меня осталось несколько картин, которые она вышила крестиком (было у нее такое хобби)," - отметила первая леди на своей странице в Instagram.

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Она прикрепила к публикации не только фотографию с мужем в наряде, но и работы ее бабушки, которые она сделала своими руками. Все они висят в доме президентской семьи.

А вот вышиванок, которые прабабушка также шила самостоятельно, не осталось ни одной. Елена Зеленская признается, что это то, чего ей так не хватает.

"На Днепропетровщине, где родились мы и где когда-то родилась моя баба Шура, традиционные черно-красные вышивки, а крой женской рубашки - особенный, с квадратным вырезом-каре. Это наша региональная "вышиванковая изюминка", - делится знаниями Елена Зеленская.

Отметим, что стилисты Зеленского немного ошиблись и перепутали русскую национальную одежду с украинской. Журналисты заметили, что на президенте Украины - русская косоворотка, а не украинская вышиванка. Явное отличие - разрез сбоку, а не посредине (как в украинском нацкостюме).

Стоит отметить, что на пресс-конференцию Зеленский не надел вышитую рубашку. Пресс-конференция проходит на государственном предприятии "Антонов" – во вторую годовщину инаугурации Зеленского.

Ранее Зеленский проводил пресс-конференции в костюмах или брюках с рубашкой, в этом году он не изменил этих традиций.

Однако президент поздравил присутствующих с Днем вышиванки и даже похвалил журналистов, которые пришли в них.

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Автор: Виктория Гордиенко