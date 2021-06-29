К правоохранителям обратился сын мужчины, который вылил на педагога ведро с нечистотами.

В городе Новоселицы на Буковине сын мужчины, который вылил ведро с фекалиями на завуча колледжа, написал заявление в полицию о вымогательстве взятки педагогом. Он настаивает, что завуч хотела получить от него 300 евро за успешную сдачу экзамена «КРОК».

Об этом пишет «Суспільне».

В талоне единого учета уголовных нарушений указывается, что на данный момент полиция рассматривает заявление и определяет, есть ли основания для открытия соответствующего уголовного производства.

Сама преподавательница ранее заявила, что обвинения беспочвенны, потому что она никогда не требовала взяток.

Читайте такжеВедущего "канала Медведчука" облили зеленкой в Ивано-Франковске (видео)По словам же отца студента Дмитрия Корнея, у них есть доказательства вымогательства взятки, и их уже передали полицейским.

На завуча вылили ведро с фекалиями: подробности инцидента

26 июня в Новоселицком медицинском колледже в день вручения дипломов на завуча и по совместительству куратора одной из групп вылили ведро нечистот.

Женщина обратилась в полицию – там открыли уголовное производство по факту хулиганства.

На обнародованном в сети видео видно, как мужчина подходит к празднично одетой женщине, берет в руки ведро и выливает на нее что-то коричневого цвета с криком «Это тебе за сына!». Рядом в это время находятся несколько молодых людей в костюмах.

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Автор: Катерина Шварц