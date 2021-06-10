Правоохранители допросили маму погибшего мальчика, однако так и не выяснили, почему она пришла за помощью только через 4 дня после исчезновения мальчика.

По информации СМИ, мать 8-летнего Ибрагима Оглы, тело которого после почти недели поисков нашли в коллекторе в Покрове на Днепропетровщине, исчезла.

Как говорится в сюжете ТСН, после показаний полиции она не появлялась дома.

Журналисты отмечают, что до сих пор непонятно, почему мать так поздно обратилась в полицию по поводу исчезновения сына: мальчик пропал 2 июня, а она пошла к правоохранителям аж 6-го числа.

"У полицейских тоже есть множество вопросов к этому. Мы располагаем информацией, что мать злоупотребляет алкогольными напитками — возможно, это является причиной того, что она обратилась в полицию позже", — отметила пресс-секретарь Нацполиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

Читайте также"Проклятое место": в Днепре в тоннеле теплосети нашли тело неизвестногоКак стало известно ТСН из собственных источников, мать Ибрагима заверила копов, что проверила уже и заброшенное здание рядом с жильем, и сам коллектор. Когда собаки взяли след и привели кинологов к канализационным сетям — те увидели, что тело ребенка засыпано слоем мусора. Очевидно, чтобы скрыть. Соседи семьи говорят: в последние месяцы маму с ребенком почти не видели.

"Сейчас мамы мальчика дома тоже нет, после допроса в полиции она сюда уже не возвращалась. Соседи говорят, 33-летняя летняя женщина не работает и злоупотребляет алкоголем. К ней часто приходят гости и почти каждый раз это заканчивается дракой и приездом патрульных", - говорится в сюжете.

Следов насильственной смерти на теле мальчика нет. Причина смерти станет известна только после проведения всех экспертиз. В полиции дело уже расследуют как убийство.

Тем временем утром 10 июня в полиции сообщили о задержании 33-летнего мужчины по делу об убийстве школьника и опубликовали его фото.

Смерть 8-летнего мальчика в Днепропетровской области: что известно

Тело ребенка нашли кинологи в одном из местных коллекторов. Предварительно, на теле следов насильственной смерти не обнаружили.

Тело ребенка достали из люка, который расположен совсем рядом с домом, где жил мальчик. Удалось найти тело мальчика с помощью собаки, взявшей след.

Ибрагим Оглы исчез 2 июня, но мать мальчика обратилась к правоохранителям лишь 6-го числа.

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Автор: Ольга Робейко