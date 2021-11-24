"Антивакцинатор" отличился антисемитскими высказываниями
На митинге противников вакцинации в Киеве 24 ноября один из спикеров "антивакцинаторов" выкрикивал антисемитские высказывания.
Об этом в своем Telegram-канале сообщает Объединенная еврейская община Украины, публикуя видео в подтверждение.
"Среди выступающих был мужчина, который под стенами Верховной Рады Украины обвинял "ж…дов во власти, уничтожающих народ Украины", – говорится в сообщении.
В ответ на это Объединенная еврейская община Украины заявляет, что произошедшее является случаем антисемитизма и обращается в ГУНП Киева с заявлением об открытии уголовного производства.
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