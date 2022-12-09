Накануне глава "Укрпочты" предупредил, что 40% тиража новых марок уже раскупили по предварительному заказу.

Уздания Главпочтампа на Майдане Незалежности в Киеве собралась длинная очередь желающих приобрести новые марки от "Укрпочты" "Херсон – это Украина".

Продажа марок началась сегодня с утра во всех отделениях почты. Киевские паблики не сообщают количество собравшихся. Очередь тянется на улицу.

Некоторым счастливчикам уже удалось ухватить тематические конверты с марками.

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Новые почтовые марки с малым тиражем

Накануне глава "Укрпочты" Игорь Смелянский предупредил, что 40% тиража новых марок уже раскупили по предварительному заказу. Еще часть продукции появится на иностранных онлайн-площадках EBay и Amazon. В онлайн-магазинах марки появятся ненадолго.

Почтовые марки от "Укрпочты"

В апреле 2022 года "Укрпочта" выпустила почтовую марку "Русский военный корабль, иди...", что фактически стала пророческой: несколько дней спустя фрегат ЧФ России "Москва" был подбит и потоплен в Черном море.

Премьера марки вызвала невиданный ажиотаж - как в Украине, так и за рубежом: в первый день продали более 800 тысяч экземпляров. Все средства отправили ВСУ.

Также в "Укрпочте" презентовали марки, посвященные псу Патрону, победе Вооруженных сил, Крымскому мосту и др.

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